Экс-мэр Киева призвал признать «ДНР» и «ЛНР»: возбуждено уголовное дело

Бывший городской голова Киева призвал признать границы «ДНР» и «ЛНР». Прокуратура уже возбудила уголовное производство по факту публичных призывов и распространения материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины. По словам источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о Леониде Черновецком.

По данным следствия, на следующий день после начала военной агрессии РФ против Украины экс-мэр столицы Украины на своей странице в социальной сети Facebook разместил публикацию о возможности и даже необходимости признания границ незаконных образований «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».