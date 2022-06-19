Зеленский: Российская армия собирает силы для атаки на Харьков и захвата Славянска

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия собирает силы для атаки на Харьков и захвата Славянска. Об этом он заявил во время выступления на открытии форума глобальной политики Института международных политических студий.

«Сейчас армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Мы его деоккупировали, этот регион. А они хотят снова, и мы это видим. А там-полтора миллиона жителей. Постоянно бомбардируют Николаев – а там почти полмиллиона жителей. Хотят захватить и полностью разрушить Славянск – там до войны было сто тысяч жителей», - отметил Зеленский.