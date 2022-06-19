США выделили средства для примирения народов Армении, Азербайджана и Турции

Посольство США в Армении объявило открытый конкурс проектов, направленных на создание условий для установления мира между народами Армении, Азербайджана и Турции. Об этом говорится в описании программы Track II на сайте посольства.

Предложенные программы могут включать инициативы с такими элементами, как исследования, образование, повышение осведомленности и меры укрепления доверия. Проект рассчитан на 12 месяцев и может вовлечь молодежь, журналистов, ученых и/или других лидеров общественного мнения и влиятельных лиц, чтобы помочь объединить людей по обе стороны конфликта.

Предполагаемая дата начала программы – 1 октября 2022 года, прогнозируемое число победителей - до 5. Для этих целей США выделяют $400 тысяч.