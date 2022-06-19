Берлин: НАТО должна быть готова применить ядерное оружие

НАТО должна быть готова к ядерным угрозам со стороны РФ и нанесению сдерживающего удара. Об этом заявил командующий Военно-воздушных сил Германии генерал Инго Герхартц во время выступления на Международном симпозиуме морских сил в Киле, информирует Bild.

«Для надежного сдерживания нам нужны как средства, так и политическая воля, чтобы ввести ядерное сдерживание, если это необходимо», – сказал генерал.

Как отмечает издание, более понятным языком Герхартц имел в виду следующее: в случае необходимости страны НАТО должны быть готовы применить ядерное оружие, если Россия сделает это первой.

Комментируя вероятность вторжения России в НАТО, генерал заявил: «Путин, не лезь к нам!». Командующий ВВС Германии подчеркнул, что «к 2030 году европейцы будут иметь более 600 современных истребителей в регионе Балтийского моря. Дальше есть американские самолеты».