Госдолг Армении увеличился
После экономического кризиса 2020 года правительство Армении продолжает наращивать государственный долг страны, доведя до 9,5 млрд долларов, пишет news.am.
Только в 2021 году госдолг Армении увеличился на 1,3 млрд долларов или 16%, а ВВП увеличился лишь на 5,7%. За 4 года госдолг Армении увеличился на 2,7 млрд долларов или 39,3%.
Только за январь-май текущего года госдолг увеличился на 354,7 млн долларов. Увеличение показателя осуществлялось за счет роста внутреннего долга, обслуживание которого обходится бюджету дороже, чем внешнего. В 2022 году внешний долг Армении уменьшился, а внутренний долг увеличился.
В мае 2022 года 62,9% показателя приходилось на внешний долг и 37,1% – на внутренний долг. В декабре 2021 года 66,9% государственного долга Армении составляли внешний долг и 33,1% – внутренний долг.
Рост внутреннего долга оказывает негативное влияние на объем инвестиций в страну.
В январе-мае 2022 года показатель налоговых поступлений оказался на 6,6% (на 761,8 млрд драмов) выше запланированного, а в сравнении с показателем аналогичного периода предыдущего года выше на 23,2%. Фактически рост налоговых поступлений был зафиксирован за счет беспрецедентно высокой инфляции.