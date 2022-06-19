После экономического кризиса 2020 года правительство Армении продолжает наращивать государственный долг страны, доведя до 9,5 млрд долларов, пишет news.am.

Только в 2021 году госдолг Армении увеличился на 1,3 млрд долларов или 16%, а ВВП увеличился лишь на 5,7%. За 4 года госдолг Армении увеличился на 2,7 млрд долларов или 39,3%.

Только за январь-май текущего года госдолг увеличился на 354,7 млн долларов. Увеличение показателя осуществлялось за счет роста внутреннего долга, обслуживание которого обходится бюджету дороже, чем внешнего. В 2022 году внешний долг Армении уменьшился, а внутренний долг увеличился.