"С нетерпением ждем визита президента Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию».

Ливни опубликовала на странице в социальной сети свою фотографию вместе с саудовским принцем и снабдила ее таким текстом:

Встреча на Глобальном форуме в Баку бывшего министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни с экс-министром разведки Саудовской Аравии принцем Турки Фейсалом Аль-Саудом буквально взорвала ближневосточные СМИ.

Недоумение прессы вызвал тот факт, что принц Турки известен, как непримиримый критик Израиля. В недавнем интервью изданию Arab News он даже призвал соотечественников к введению экономических санкций против еврейского государства.

Израильские СМИ разместили эту фотографию на первых полосах, прозрачно намекая, что, по всей видимости, встреча экс-главы МИД с бывшим министром разведки Саудовской Аравии на Бакинском Глобальном форуме не случайно состоялась перед официальным визитом Байдена на Ближний Восток.

Президент США посетит Израиль и Палестинскую автономию 13 июля, а на следующий день вылетит в Саудовскую Аравию.

В ходе визита Байден проведет переговоры о сближении двух ближневосточных государств.

По-видимому, не случайно 15 и 16 июля, через сутки после отбытия президента США, в Джидде пройдет региональный саммит с участием лидеров монархий Персидского Залива, а также Иордании, Ирака и Египта.

В повестку дня саммита включены обсуждение агрессии России против Украины, глобальный энергетический и продовольственный кризис, а также отношения между Израилем и арабскими странами.