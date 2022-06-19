В Азербайджане продлен карантин и сняты некоторые ограничения

Согласно постановлению, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий на территории страны срок особого карантинного режима в Азербайджане продлевается до 06:00 1 сентября 2022 года.

Также с 21 июня текущего года упраздняются следующие ограничения, связанные с вышеуказанным режимом:

- требование о запрете собираться в группы численностью более 10 человек (за исключением близких родственников, то есть отцов, матерей, дедушек, бабушек, детей, братьев и сестер) в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, парках и других местах;

- внесение информации во время организации и проведения праздничных мероприятий в портал icaze.e-gov.az, а также требование о подписании обязательства по поводу совместной ответственности между организатором праздничной церемонии и владельцем места, где она проводится.