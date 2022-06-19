В районе Богородичного и Николаевки Донецкой области украинские военные успешно отбили штурм россиян. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

В частности, на Харьковском направлении противник с целью выявления слабых мест в обороне украинских войск безуспешно пытался вести разведку боем недалеко от Ртищевки. Кроме того, зафиксированы обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Украинка, Коробочкино, Михайловка и Петровка.

«На Славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занимаемых позиций. Осуществлял артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дибровное, Грушеваха, Большая Камышеваха, Краснополье и Долина. В районе населенного пункта Богородичное наши защитники успешно отбили вражеский штурм», - говорится в сообщении.