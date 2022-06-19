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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и глава МИД Яир Лапид договорились сегодня о роспуске Кнессета и проведении новых внеочередных выборов. Об этом сообщает 12 канал ИТВ. Глава кабинета министров принял решение поддержать законопроект о роспуске парламента в составе своей фракции, что даст Лапиду возможность стать премьер-министром Израиля до формирования нового кабинета министров на основе будущей коалиции. Голосование по законопроекту о роспуске Кнессета состоится на следующей неделе.

Предварительная дата новых выборов – 25 октября нынешнего года. После одобрения законопроекта о роспуске Кнессета Беннет займет пост вице-премьера Израиля и станет ответственным за противодействие иранской угрозе. Беннет намерен баллотироваться на следующих выборах в Кнессет в составе отдельной правой партии вместе со своими единомышленниками.

* * * 21:42 Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и альтернативный премьер Яир Лапид заключили в понедельник, 20 июня, договоренность о досрочном роспуске Кнессета. По предварительным данным, выборы в Кнессет 25-го созыва состоятся осенью - скорее всего, в конце октября, пишет www.vesty.co.il. В соответствии с договоренностью, до приведения к присяге нового правительства будет соблюдаться соглашение о ротации на посту премьер-министра. Переходное правительство возглавит Яир Лапид. Беннет получит в переходном правительстве пост альтернативного премьера, а также будет назначен ответственным за борьбу с иранской угрозой. Это отклонение от условий соглашения о ротации, в соответствии с которым Беннет, уступив пост главы правительства Лапиду, должен был возглавить МВД.