Кнессет распущен: новые выборы – 25 октября обновлено
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и глава МИД Яир Лапид договорились сегодня о роспуске Кнессета и проведении новых внеочередных выборов. Об этом сообщает 12 канал ИТВ.
Глава кабинета министров принял решение поддержать законопроект о роспуске парламента в составе своей фракции, что даст Лапиду возможность стать премьер-министром Израиля до формирования нового кабинета министров на основе будущей коалиции.
Голосование по законопроекту о роспуске Кнессета состоится на следующей неделе.
Предварительная дата новых выборов – 25 октября нынешнего года.
После одобрения законопроекта о роспуске Кнессета Беннет займет пост вице-премьера Израиля и станет ответственным за противодействие иранской угрозе.
Беннет намерен баллотироваться на следующих выборах в Кнессет в составе отдельной правой партии вместе со своими единомышленниками.
* * * 21:42
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и альтернативный премьер Яир Лапид заключили в понедельник, 20 июня, договоренность о досрочном роспуске Кнессета. По предварительным данным, выборы в Кнессет 25-го созыва состоятся осенью - скорее всего, в конце октября, пишет www.vesty.co.il.
В соответствии с договоренностью, до приведения к присяге нового правительства будет соблюдаться соглашение о ротации на посту премьер-министра. Переходное правительство возглавит Яир Лапид.
Беннет получит в переходном правительстве пост альтернативного премьера, а также будет назначен ответственным за борьбу с иранской угрозой. Это отклонение от условий соглашения о ротации, в соответствии с которым Беннет, уступив пост главы правительства Лапиду, должен был возглавить МВД.
Из канцелярии премьер-министра сообщили, что договоренность была достигнута после "многочисленных попыток стабилизировать положение коалиции". Напомним, что правительство Беннета - Лапида, располагавшее в Кнессете 24-го созыва большинством в один голос, утратило это большинство после выхода из коалиции депутата Идит Сильман (Ямина).
13 июня о выходе из коалиции заявил еще один депутат от партии Ямина, Нир Орбах. В беседах с приближенными он дал понять, что действует в направлении создания правого правительства без досрочных выборов. Широкую огласку получили контакты Орбаха с Ликудом.
В отсутствие парламентского большинства утверждение предложенных правительством и коалиционными партиями законов стало практически невозможным.
Как пишет Ynet, Беннет решил не держаться за премьерское кресло, вызвал на срочную встречу Яира Лапида и сообщил ему о своем решении.