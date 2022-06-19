Байден назвал «маловероятной» свою поездку в Украину

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что его визит в Украину во время европейского турне "маловероятен". Об этом сообщает CNN.

"Это зависит от разных факторов", — ответил Байден, когда его спросили, планирует ли он посетить Украину, добавив, что не хочет "наносить еще больше трудностей украинцам".

Отвечая на повторный вопрос, ожидается ли, что он поедет в Украину, пока будет в Германии и Испании на саммите G7 и НАТО, Байден ответил: "Во время этого визита маловероятно".

Байден не посещал Украину после начала вторжения России. В Украине побывали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин, а также первая леди Джилл Байден.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в конце июня планирует отправиться в Европу для участия в саммите лидеров "Группы семи" (G7) и саммите НАТО.

Саммит G7 состоится в замке Эльмау на юге Германии. Позже Байден отправится в Мадрид на встречу лидеров государств НАТО.