Байден назвал «маловероятной» свою поездку в Украину
Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что его визит в Украину во время европейского турне "маловероятен". Об этом сообщает CNN.
"Это зависит от разных факторов", — ответил Байден, когда его спросили, планирует ли он посетить Украину, добавив, что не хочет "наносить еще больше трудностей украинцам".
Отвечая на повторный вопрос, ожидается ли, что он поедет в Украину, пока будет в Германии и Испании на саммите G7 и НАТО, Байден ответил: "Во время этого визита маловероятно".
Байден не посещал Украину после начала вторжения России. В Украине побывали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин, а также первая леди Джилл Байден.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в конце июня планирует отправиться в Европу для участия в саммите лидеров "Группы семи" (G7) и саммите НАТО.
Саммит G7 состоится в замке Эльмау на юге Германии. Позже Байден отправится в Мадрид на встречу лидеров государств НАТО.