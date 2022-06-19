Мустафаев, Оверчук и Григорян встретились в Петербурге

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось заседание трехсторонней российско-армянско-азербайджанской рабочей группы под председательством вице-премьер-министров трех стран. Об этом, как пишет газета «Грапарак», заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Минске.

Он сказал, что Россия уделяет особое внимание разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

Мишустин отметил, что в рамках трехсторонней рабочей группы проводится значительная работа.