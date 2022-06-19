Беннет поблагодарил Эрдогана: Израиль и Турция вместе предотвратили крупные теракты

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел в понедельник, 20 июня, специальный брифинг для журналистов и рассказал, что в последнее время совместными усилиями служб безопасности Израиля и Турции были предотвращены несколько терактов против граждан еврейского государства, которые находятся в Турции. Глава правительства проинформировал СМИ об аресте нескольких террористов, пишет www.vesty.co.il.

«В Турции продолжается контртеррористическая операция, угроза для израильтян еще не миновала. Мы работаем с турецкой стороной по нескольким направлениям. Главная задача - обеспечить безопасность наших граждан. Наряду с призывом к израильским туристам воздержаться от посещения Турции, в первую очередь Стамбула, мы также тесно взаимодействуем с коллегами и местными властями и делаем все возможное для пресечения попыток причинить вред израильтянам и евреям», - заявил Беннет.

Также он добавил, что удалось предотвратить «несколько различных атак». Беннет поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за оказанное содействие и сказал: «Он сделал возможным сотрудничество на всех уровнях».