В Северодонецке Луганской области бои с российскими войсками уже проходят в промзоне города, украинские военные контролируют только территорию завода "Азот". Об этом заявил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Крайне тяжелая ситуация по всей линии Луганского фронта. Констатируем, что россияне начинают широкомасштабное наступление в нашей области, они накопили достаточное количество резервов и сегодня (20 июня – ред.) в огне все свободные населенные пункты области.

В Северодонецке бои продолжаются уже в промзоне, украинские войска контролируют только территорию завода "Азот", - отметил Гайдай.

По словам Гайдая, российские войска наступают вдоль трассы "Лисичанск-Бахмут", близкие к ней населенные пункты под постоянными обстрелами.

Весь день страдает от массированных российских обстрелов Лисичанск. Сейчас количество жертв установить невозможно.

В то же время глава ОВА сообщил, что украинские военные не находятся в окружении и наносят существенные потери противнику: "Больницы и морги на оккупированных территориях переполнены россиянами".