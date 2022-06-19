Россия незаконно удерживает в тюрьмах 1,5 тыс. гражданских украинцев, но признает, что держит в плену только 120 гражданских. Как передает УНИАН, об этом сообщила на брифинге вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она рассказала, что согласно Женевским конвенциям, пленных военнослужащих можно обменять, но положения конвенций не распространяются на гражданское население. Соответственно, механизма возвращения пленного гражданского населения нет.

"У нас более 1,5 тыс. гражданских на сегодня в российских тюрьмах. Они сидят в Ростове, Курске, они сидят в СИЗО, и они сидят как военнопленные, хотя не должны быть пленниками. Они не интернированы, у них нет статуса по международному гуманитарному праву, и их должны были бы отпустить", - подчеркнула Верещук.