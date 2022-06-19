Россия держит в тюрьмах 1,5 тысячи гражданских украинцев вице-премьер
Россия незаконно удерживает в тюрьмах 1,5 тыс. гражданских украинцев, но признает, что держит в плену только 120 гражданских. Как передает УНИАН, об этом сообщила на брифинге вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Она рассказала, что согласно Женевским конвенциям, пленных военнослужащих можно обменять, но положения конвенций не распространяются на гражданское население. Соответственно, механизма возвращения пленного гражданского населения нет.
"У нас более 1,5 тыс. гражданских на сегодня в российских тюрьмах. Они сидят в Ростове, Курске, они сидят в СИЗО, и они сидят как военнопленные, хотя не должны быть пленниками. Они не интернированы, у них нет статуса по международному гуманитарному праву, и их должны были бы отпустить", - подчеркнула Верещук.
В этой связи она просит международные правительства и общества давить на Россию с требованием вернуть в Украину украинских гражданских.
"120 человек признала Россия как находящихся у них в плену из числа гражданских. Среди них нет ни одной женщины", - сказала Верещук.
Она отметила, что Россия отказывалась признавать, что содержит в плену украинских женщин – как гражданских, так и военнослужащих.
"У нас сотни женщин, которые в плену", - заявила вице-премьер.