Тысячи людей вышли на акции протеста в Грузии видео
Тысячи человек собрались перед зданием парламента в Тбилиси на акции в поддержку интеграции Грузии в Евросоюз, сообщает «Спутник Грузия».
Акция проходит в преддверии саммита Евросоюза (23-24 июня), на котором будет рассматриваться вопрос о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС. На прошлой неделе Еврокомиссия дала рекомендацию всем, кроме Грузии, посоветовав ей пока выполнить конкретные условия.
На проспекте Руставели собрались представители оппозиционных партий, неправительственных организаций, общественные деятели, студенческие объединения из разных вузов.
Организатор акции - критически настроенное по отношению к властям гражданское движение "Стыдно". Представители правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" называют это движение молодежным крылом своего главного конкурента - крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Именно "Нацдвижение" и его соратников власти не раз обвиняли в том, что они посредством своих лоббистов настраивали Запад против Грузии, чтобы страна не получила статус кандидата в ЕС в условиях правления "Грузинской мечты".
На территории, прилегающей к месту проведения акции, мобилизованы силы МВД.
Незадолго до начала акции президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление, в котором отметила важность соблюдения спокойствия на акции. Ранее президент обвинила и "Грузинскую мечту", и оппозицию в том, что Еврокомиссия пока не стала рекомендовать предоставление Грузии статуса кандидата.