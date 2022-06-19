Тысячи человек собрались перед зданием парламента в Тбилиси на акции в поддержку интеграции Грузии в Евросоюз, сообщает «Спутник Грузия».

Акция проходит в преддверии саммита Евросоюза (23-24 июня), на котором будет рассматриваться вопрос о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС. На прошлой неделе Еврокомиссия дала рекомендацию всем, кроме Грузии, посоветовав ей пока выполнить конкретные условия.

На проспекте Руставели собрались представители оппозиционных партий, неправительственных организаций, общественные деятели, студенческие объединения из разных вузов.