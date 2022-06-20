В Литве объяснили ограничение транзита в Калининградскую область

Министерство иностранных дел Литвы в понедельник вызвало временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя и разъяснило ему ограничения, под которые подпадает транзит товаров в Калининградскую область РФ. Как сообщает «Европейская правда», об этом заявили в литовском МИД.

"В ходе встречи была опровергнута информация, распространяемая российскими представителями, что Литва запретила транзит в Калининградскую область", - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что перевозка пассажиров и товаров, не подпадающих под санкции ЕС, в Калининградскую область и из нее через территорию Литвы продолжается в обычном режиме.