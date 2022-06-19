До 200 российских военных сбежали в лес после боев под Изюмом, их ищут командиры

Около двухсот российских военных после боя под Изюмом в Харьковской области дезертировали и прячутся в лесу, их разыскивают командиры. Об этом сообщает Боровский поселковый совет.

Отмечается, что большое количество российских военных, участвовавших в боях под Изюмом, зашли в Гороховатку.

"Расселились по селу. Есть информация, что около 200 российских солдат после захода в село скрылись и прячутся в лесу. Их командиры организуют поиски дезертиров", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, как добавили в Боровском поселковом совете, с купянского направления через Боровую, Пески-Радьковские и дальше в сторону Донецкой области идут "свежие" колонны российских войск. Такое же движение "новобранцев" происходит из Луганской области через Чернещину, Дружелюбовку на Лиман. Часть войск остается в лесах у села Пески-Радьковские.