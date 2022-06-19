Киев об освобождении Херсона: город уже видно в прицелы и бинокли

Вооруженные силы Украины подошли к оккупированному Херсону на расстояние 15 км, но его освобождение зависит от поставок западной артиллерии. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Наши войска, атакуя правобережный плацдарм, единственный, который остался на правом берегу, сделали на протяжении 50 км систему районов обороны, перейдя Ингулец. И удерживают его благополучно", - отметил он.

По его словам, российским войскам в течение двух недель не удается выбить ВСУ с этих позиций.