В Украине призвали жителей Херсона покинуть город из-за скорого контрнаступления ВСУ
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей оккупированной Херсонщины выехать из области путями, которые разрешают россияне, в частности через оккупированный Крым. Об этом Верещук заявила на брифинге, сообщает Укринформ.
По словам вице-премьера, жители Херсонской области, особенно те, у которых есть дети, не должны отказываться от возможностей для выезда, которые им предоставляют россияне, потому что это позволит ускорить деоккупацию области украинской армией.
"Выезжайте, пожалуйста, потому что наша армия будет обязательно деоккупировать эти земли. Наша воля — это делать непоколебима. И очень тяжело потом будет открыть гуманитарный коридор, когда там будут дети… Мы будем знать, что там дети, и мы будем бессильны, и этого очень не хочется. Поверьте, деоккупация будет очень быстро. Контрнаступление обязательно будет", - заявила Верещук.
При этом она призвала воспользоваться для выезда временно оккупированным Крымом, выданными для этого оккупантами "фейковыми" документами и заверила, что украинские власти за это не будут наказывать.
"Они не нарушат закон, если выедут через временно оккупированный Крым. Мы знаем, что это сегодня – чуть ли не единственный гуманитарный коридор, если его так можно назвать, по которому можно уехать. Поэтому, если есть возможность, уезжайте, особенно с детьми. Как только вы попадете на территорию третьих стран – Европейского Союза или еще кого-то – обратитесь в любое консульство или найдите возможность позвонить нам. Даже без документов вас впустят все страны. Если потребуется, мы изготовим документы, передадим в консульство, где вы будете находиться", - добавила Верещук.