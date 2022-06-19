Турция продолжит переговоры со Швецией и Финляндией по НАТО
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал открытыми и конструктивными состоявшиеся 20 июня в штаб-квартире НАТО переговоры с представителями Швеции и Финляндии по вопросу вступления в альянс этих двух северных стран, сообщает агентство Reuters.
По его словам, переговоры будут продолжены, они не завязаны на предстоящий в конце июня саммит НАТО в Мадриде.
«Переговоры были открытыми, искренними и будут продолжены. Все будет зависеть от шагов, которые предпримут Швеция и Финляндия», - сказал он журналистам в Брюсселе.
«Переговорный процесс, касающийся озабоченностей Турции (в вопросах безопасности), не завязан на саммит НАТО в Мадриде», - отметил Калын. Он добавил, что в Анкаре ждут от северных стран прекращения поддержки таких террористических организаций, как Рабочая партия Курдистана (РПК) и FETÖ.
Принявший участие в пресс-конференции замглавы турецкого МИД Седат Онал сказал, что сторонам были переданы все необходимые документы и от них ждут «конкретных и четких ответов».