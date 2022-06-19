Турция продолжит переговоры со Швецией и Финляндией по НАТО

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал открытыми и конструктивными состоявшиеся 20 июня в штаб-квартире НАТО переговоры с представителями Швеции и Финляндии по вопросу вступления в альянс этих двух северных стран, сообщает агентство Reuters.

По его словам, переговоры будут продолжены, они не завязаны на предстоящий в конце июня саммит НАТО в Мадриде.

«Переговоры были открытыми, искренними и будут продолжены. Все будет зависеть от шагов, которые предпримут Швеция и Финляндия», - сказал он журналистам в Брюсселе.