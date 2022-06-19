И посла Евросоюза вызвали в МИД РФ

Посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера вызвали в Министерство иностранных дел РФ из-за решения Литвы ограничить железнодорожный транзит в Калининградскую область. Об этом глава региона Антон Алиханов заявил в эфире RT.

«Здесь, конечно, ситуация, которую можно разрешить дипломатическим путем. Насколько я знаю, завтра [21 июня] Маркус Эдерер, посол Евросоюза в России, вызван в МИД на Смоленку, и ему будут выставлены соответствующие условия. <…> Очень надеюсь, что все-таки какое-то решение он предложит со своей стороны и будет конструктивен», - отметил Алиханов.

20 июня из-за ограничения транзита в Калининградскую область в МИД РФ уже была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене. Ей был заявлен «решительный протест» и выдвинуто требование о «незамедлительной отмене рестрикций», сообщило российское внешнеполитическое ведомство.