YouTube удалил канал Семена Пегова Wargonzo
Видеохостинг YouTube удалил канал российского журналиста Семена Пегова, автора проекта Wargonzo. Об этом сообщил сам Пегов в телеграм.
Известный прислужник армянской пропаганды псевдожурналист Пегов, распространявший наряду с бывшим пресс-секретарем Минобороны Армении Арцруном Ованнисяном дезинцормацию в период 44-дневной войны, сообщил, что его канал Wargonzo на YouTube полностью удален.
Причиной стало нарушение каналом правил хостинга при освещении войны в Украине.
Отметим, что проект Wargonzo финансируется российским медиа-магнатом армянского происхождения Арамом Габриеляном.