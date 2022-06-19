После удара украинских военных по захваченным буровым вышкам в Черном море Россия в качестве ответа может нанести удар «по центрам принятия решений в Киеве». Об этом в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В связи с этим он призывает жителей столицы, в частности, Печерского и других центральных районов, не игнорировать сигналы тревоги в ближайшие дни.

Арестович рассказал, что после того, как Россия оккупировала Крым и присвоила "вышки Бойко" в 2014 году, она разместила на них средства ПВО и радиолокационной разведки, а также личный состав береговой охраны одного из крымских подразделений.

Советник главы ОПУ добавил, что на платформах находились 109 человек, большинство из которых – военные.