Майк Тайсон поддержал Украину видео
Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон выразил поддержку украинскому народу.
"Это Майк Тайсон. Украинский народ, я с вами", - сказал он в видеообращении.
Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон выразил поддержку украинскому народу.
"Это Майк Тайсон. Украинский народ, я с вами", - сказал он в видеообращении.
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