Российские войска усилили обстрелы Харькова: есть погибшие

Войска РФ усилили обстрелы Харькова и населенных пунктов в Харьковской области, в результате чего гибнут мирные жители. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, за вчерашний день (20 июня) погибли три человека.

«Удары с систем РСЗО были по Киевскому, Шевченковскому, Салтовскому и Индустриальному районам Харькова. Также был прилет ракеты в промышленную зону, в учебные заведения. Враг бьет по Чугуеву, Лозовой, по Золочевскому и Дергачевскому общинам», - заявил Синегубов.