Нельзя также не отметить слова Токаева о недопустимости трактовать размещение контингента ОДКБ в Казахстане во время январских событий, как факт «спасения Россией Казахстана».

После этого последовал короткий, но увесистый «обмен ударами»: Россия заявила, что прекращает экспорт казахстанской нефти со своих портов на Черном море, а дальше с чьей-то подачи в СМИ стали муссироваться слухи, что Казахстан в ответ запретил железнодорожному составу с российским углем проезд через свою территорию.

После этого из Москвы, видимо, последовала команда «Малый назад!», и газета «Коммерсантъ» (так уж совпало!) со ссылкой на источники в Каспийском трубопроводном консорциуме, осуществляющим транспортировку казахстанской нефти, сообщила, что, оказывается, в порту Новороссийск были обнаружены десятки мин и торпед времен Второй мировой войны, вследствие чего из-за работ по разминированию транспортировка казахстанской нефти будет до конца июня периодически останавливаться.

«Начало спецоперации в Украине не позволило завершить все работы. Они действительно очень опасные», - цитирует издание слова источника, знакомого с ситуацией.

Казахстан сигнал к временном примирению принял, что и подтвердил министр энергетики Болат Акчулаков заявивший, что приостановка двух выносных причальных устройств (ВПУ) на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) не повлияет на отгрузку казахстанской нефти.

«Там (в Новороссийске – ред.) собираются провести работы по очистке дна перед проведением донных работ, - сказал журналистам Акчулаков. – Боеприпасы там еще со Второй мировой войны, они там в достаточном количестве, к сожалению».

Определить достоверность информации об обнаружении мин и торпед времен Второй мировой войны вблизи нефтепровода и портовой инфраструктуры, по которым транспортируется казахстанская нефть, никто не берется. Но в этой связи вспоминается аналогичная ситуация, возникшая в марте этого года. Тогда, несмотря на обычные для этого сезона погодные условия на Черном море, Каспийский трубопроводный консорциум заявил, что в результате сильного урагана в порту Новороссийск из строя вышли подводные рукава высокого давления, попавшие в казахстанские нефтяные танкеры в порту.

В результате транспортировка казахстанской нефти была остановлена, а Казахстан потерял на этом в марте-апреле около 300 миллионов долларов.

Предполагалось, что введенное Москвой «новороссийское вето» стало реакцией на отказ Токаева поддержать войну в Украине, а также инструментом России, с помощью которого создавался дефицит нефти на европейском рынке.

Еще одним индикатором высокого напряжения на линии Москва-Нур-Султан является «второе дно» истории с перекрытием дороги через Казахстан для 1700 вагонов с российским углем. Ни для кого не было секретом, что уголь принадлежал супруге губернатора Кемеровской области Анне Евгеньевне Сивилевой (в девичестве Путиной) – владелице компании «Кольмар» и заодно близкой родственницей президента России.

Поскольку трудно предположить, что лидер Казахстана об этом не знал, напрашивается вывод, что традиционно дружеские отношения между Россией и Казахстаном переживают худший период за всю их столетнюю историю.