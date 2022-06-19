Новая волна коронавируса: за сутки заразились десятки тысяч человек. Что ожидает Азербайджан?

Ульвия Худиева, собкор 03:24

Министерство здравоохранения Израиля официально объявило о начале седьмой волны COVID-19. В больницах этой страны вновь открываются коронавирусные отделения. На конец прошлой недели число инфицированных превысило в Израиле 47 тысяч, из них госпитализированы около шестисот. Во Франции количество положительных результатов тестов превысило за сутки 50 тысяч. 16 июня число умерших от коронавируса достигло пятидесяти. Число заражений растет также в Германии и Португалии. Министерство здравоохранения ФРГ рекомендовало использовать в помещениях маски и начать прививки четвертой дозой вакцины, учитывая, что после Южной Африки штамм BA.5, подтип Omicron распространяется быстрее других.

Португалия по-прежнему требует от въезжающих в страну прохождение тестирования. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что ожидается «летняя волна» коронавируса, которая продлится до середины июля, после чего начнется распространение штамма BA.4. Министр добавил, что четвертая доза вакцины, хотя и не полностью, но снижает на несколько месяцев риск заражения. Угур Шахин, основатель компании BioNTech, которая создала одну из самых эффективных вакцин против коронавируса, сообщил британской Financial Times, что ожидаются новые варианты вируса, устойчивые к вакцинам. По словам Шахина, в компании уже работают над вакциной против новых и более заразных штаммов типа «Омикрон». Согласно новому исследованию, проведенному учеными Имперского колледжа Лондона, заражение вариантом «Омикрон» не создает иммунитета и не защищает от риска повторного заражения коронавирусом. В Азербайджане за последние дни наблюдается небольшой рост числа зараженных коронавирусом. Также был зафиксирован один случай смертельного исхода. Как заявил haqqin.az эксперт Минздрава Тайяр Эйвазов, пандемия еще не закончилась. Наступление новых волн в некоторых странах свидетельствует о том, что угроза по-прежнему сохраняется. «Во-первых, действие вируса замедлилось, поскольку сформирован коллективный иммунитет. Однако со временем иммунитет ослабевает, и это надо иметь в виду, - предупреждает Эйвазов. – Понятно, что каждая мутация – это борьба вируса за выживание. Так что, о полной ликвидации коронавируса не может быть и речи. Да, каждая новая мутация слабее предыдущей, правда, распространяется она быстрее предыдущей».