В результате Парвиза освободили условно-досрочно, и вскоре он вновь обратился к Мамедову с просьбой помочь его соотечественнику, Гуламрзе, арестованному также за торговлю наркотиками.

В 2018 году Мамедов выступал в качестве переводчика в суде по делу иранского гражданина по имени Парвиз, которому было предъявлено обвинянение в торговле наркотиками. Проникшись к переводчику доверием, Парвиз попросил Мамедова помочь ему каким-то образом смягчить приговор, и Мамедов согласился.

Помимо переводов, Мамедова периодически приглашали на различные встречи, празднества и даже траурные церемонии. В конце концов, подсудимый взял в аренду отель «Континент» в Сабаильском районе и работал там вместе со своим братом Назимом.

«Парвиз предложил мне обратиться к дяде Гуламрзы, Алирезе, и, сославшись на наше знакомство, взять у него 100 тысяч манатов за «улаживание» дела, - рассказал на суде Мамедов. – Я сказал, что мне не с кем здесь говорить, не с кем «улаживать»…»

Однако позже Мамедов согласился. В ходе встречи Алиреза сообщил ему, что человек по имени Агадур Муслимов (приговоренный Бакинским судом по тяжким преступлениям в марте прошлого года к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы) обманул его, взяв 154 тысячи манатов и пообещав освободить Гуламрзу из тюрьмы.

«Парвиз посоветовал мне просить 100 тысяч манатов, но я попросил 80 тысяч, - признался на суде Мамедов. – Алирза дал мне 35 тысяч манатов, из которых 30 тысяч Парвиз взял себе, так что, мне осталось всего 5 тысяч. Я знал, что Гуламрзу арестовали по серьезным обвинениям и помочь ему будет непросто. Я не говорил ни с одним судебным чиновником или должностным лицом, чтобы добиться его освобождения. Через некоторое время Алиреза прислал мне через таксиста еще 45 тысяч манатов. Таксист передал мне их перед торговым центром «Бина».

Когда Мамедов увидел, что смягчить приговор иранскому наркоторговцу невозможно, он сказал Парвизу, что надо вернуть Алирезе деньги. Но тот уже вернулся в Иран. Поняв, что ни Парвиза, ни Алирезы в Баку нет, Мамедов перевел 42 тысячи манатов в Грузию, а позже и сам туда переехал, чтобы заняться животноводством.

В свою очередь, обманутый Алиреза Харазми рассказал, что его племянник, Гуламрза, работал водителем в автотранспортной компании. При пересечении границы с Азербайджаном в багажнике его автомобиля обнаружили наркотики и против него было возбуждено уголовное дело. Тогда Гуламрза попросил дядю связаться с Парвизом – тому по схожему обвинению наказание смягчили. Алиреза встретился с Парвизом, который уверил его, что за деньги можно все уладить. И познакомил его с Агадуром. Тот сказал иранцу, что раньше занимал хорошую должность, располагает обширными связями и предложил все уладить за 200 тысяч манатов.

«Я вернулся в Иран, продал дом сестры, свой дом и автомобили Гуламрзы, чтобы достать деньги, - рассказал на суде Алиреза Харазми. – Всего я дал Агадуру 155 тысяч манатов. Но он обманул нас – деньги взял, но ничего не сделал. Вот почему я пожаловался на него, и Агадура арестовали».

Харазми сообщил суду, что после этого их «кинул» и Рашад Мамедов, которому была уплачена куча денег и который палец о палец не ударил – Ленкоранский суд по тяжким преступлениям приговорил племянника Алирзы к 17 годам лишения свободы.

Рашад Мамедов денег Алирзе Харазми так и не вернул.

Суд приговорил Рашада Мамедова к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.