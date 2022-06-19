После победы Эммануэля Макрона на президентских выборах 24 апреля главной интригой политической жизни Франции стали выборы в Национальное собрание – нижнюю палату французского парламента. Именно от их результата напрямую зависит, насколько уверенно президент сможет проводить свою политику. 19 июня состоялся второй тур голосования, и новости для главы Франции неутешительные, хотя и не ужас-ужас, как уже поспешили объявить некоторые.

Президентский блок «Вместе!» стал лидером по числу завоеванных мандатов – 245 мест. Но это на 105 мест меньше, чем в 2017 году, и меньше, чем нужно для парламентского большинства – 289 мест. Это означает, что необходимо искать партнеров для создания правительственной коалиции, и единственные кандидаты на эту позицию – правые консерваторы из партии «Республиканцы». Их 64 голосов достаточно, чтобы вместе с президентской политической силой обеспечить необходимое большинство, но теперь нужно, чтобы они согласились на такое объединение, в партии нет общего мнения на этот счет.

С одной стороны, это неожиданное везение для партии, которая ужасно выступила на президентских выборах и плохо на парламентских, вдруг получить «золотую акцию» и шанс поучаствовать в государственном управлении. Ведь как члены коалиции «республиканцы» имеют возможность назначить ряд своих людей на правительственные посты. С другой стороны, это ведь означает разделить ответственность с макроновцами, а президент очевидным образом теряет популярность, и во время его второго срока она наверняка будет сильно падать.

Блок «Вместе!» может создать правительство меньшинства и пытаться проводить законы через Национальное собрание, формируя тактические союзы по отдельным вопросам. Это мучительная работа, но не невозможная. Кроме того, такое правительство может проводить законопроекты на основании статьи Конституции 49-3, без голосования в парламенте, хотя это прямой путь к выражению вотума недоверия, парламентскому кризису и перевыборам.