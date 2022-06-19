Армяне стреляют на границе: под обстрелом Лачин и Кельбаджар заявление Минобороны
Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими военными позиций Вооруженных сил Азербайджана в направлении государственной границы.
Согласно сообщению, начиная с ночи 20 июня и до утра 21 июня вооруженные силы Армении со своих позиций в селе Сайбалы Гаракилсинского района и селе Ашагы Шорджа Басаркечарского района обстреливали позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Минкенд Лачинского района и Еллиджа Кельбаджарского района Азербайджана.
В сообщении военного ведомства отмечается, что подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.