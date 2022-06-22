Экс-советник Горбачева в интервью haqqin.az: «Российские нефть и газ выбивают с мировых рынков»

По мнению профессора Женевской школы дипломатии и международных отношений Александра Лихоталя, бывшего советника Михаила Горбачева и экс-президента Международного Зеленого Креста, Россия не обладает какими-то особыми монопольными возможностями и правами на европейском энергетическом рынке.

«Разговоры о монополии России на европейском рынке энергоносителей сильно преувеличены, поскольку их доля там не превышает 40 процентов, - сказал Лихоталь в интервью haqqin.az. - Причем в нефти, которую поставляет Россия, много примесей, что создает проблемы для ее переработки. Вдобавок географическое положение России делает процесс нефтедобычи намного более сложным и дорогостоящим, чем в странах Персидского залива».

По словам бывшего советника Горбачева, из-за санкций Запада, а также конкуренции со стороны Саудовской Аравии и других арабских стран, Россия вынуждена сегодня продавать свою нефть значительно ниже себестоимости.

«Даже при том, что фактически нет монополии российской нефти на европейском рынке, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и другие страны стали увеличивать экспорт нефти на европейский и другие рынки», - отметил Лихоталь.

По его словам, примерно такая же ситуация наблюдается и с российским газом на рынке ЕС. Норвегия, Катар и другие поставщики «голубого топлива» методично наращивают экспорт в Евросоюз, оставляя все меньше и меньше места для некогда могущественного «Газпрома».

Александр Лихоталь напомнил, что не позднее декабря этого года в силу вступит полное эмбарго на импорт газа из России в Европу. Пока же, в рамках подготовки, три страны Балтии и Польша уже полностью прекратили импорт энергоносителей из России, а к сентябрю нынешнего года многократно снизят объемы импорта практически все страны Европы, кроме Венгрии и Румынии. Этим странам потребуется на полное эмбарго немного больше времени, и ЕС пошел навстречу Будапешту и Бухаресту.

«Я не думаю, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - эгоист, решивший вопреки общей политики ЕС воспользоваться ситуацией, - сказал Лихоталь. - Скорее, он популист. Но в ЕС уже приняли решение повысить налоги на импорт российских энергоносителей. Так что, газ из России обойдется Орбану намного дороже, чем газ из любой другой страны».