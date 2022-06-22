Визит израильского министра иностранных дел Яира Лапида в Турцию мог бы сорваться самым трагическим образом, если бы не действия турецких спецслужб и их взаимодействие с израильскими коллегами.

Как сообщалось ранее, в среду были задержаны пятеро граждан Ирана, которых подозревают в подготовке покушения на израильских граждан в Стамбуле. При обыске в домах и гостиницах, где жили задержанные, полиция нашла два пистолета и два глушителя.

На пресс-конференции в Анкаре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу Лапид поблагодарил Турцию за дипломатическое взаимодействие и сотрудничество с Израилем в вопросах безопасности, которое помогло предотвратить враждебные действия. При этом, подчеркнул министр, кооперация двух стран продолжается. Иран пока не прокомментировал скандальную ситуацию.