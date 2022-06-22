Турецкие спецслужбы спасли визит израильского министра горячая тема
Визит израильского министра иностранных дел Яира Лапида в Турцию мог бы сорваться самым трагическим образом, если бы не действия турецких спецслужб и их взаимодействие с израильскими коллегами.
Как сообщалось ранее, в среду были задержаны пятеро граждан Ирана, которых подозревают в подготовке покушения на израильских граждан в Стамбуле. При обыске в домах и гостиницах, где жили задержанные, полиция нашла два пистолета и два глушителя.
На пресс-конференции в Анкаре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу Лапид поблагодарил Турцию за дипломатическое взаимодействие и сотрудничество с Израилем в вопросах безопасности, которое помогло предотвратить враждебные действия. При этом, подчеркнул министр, кооперация двух стран продолжается. Иран пока не прокомментировал скандальную ситуацию.
Нынешнее сближение Турции и Израиля происходит после долгого охлаждения, вызванного, в частности, атакой израильского спецназа гуманитарной флотилии, призванной прорвать блокаду Сектора Газа. Тогда погибло девять турецких активистов. При посредничестве США страны стали преодолевать разногласия, и Израиль извинился за тот эпизод 2010 года, но в 2018 году Турция отозвала своего посла после того, как Штаты признали Иерусалим столицей Израиля. Сейчас отношения на уровне послов все еще не установлены.
Большая заслуга в нормализации отношений принадлежит президенту Израиля Исааку Херцогу, который неоднократно беседовал по телефону с президентом Эрдоганом, а в марте лично посетил Турцию, став первым высокопоставленным израильтянином, сделавшим это за последние 14 лет. Чавушоглу был в Израиле в прошлом месяце и он стал первым турецким официальным лицом, совершившим такой визит за последние 15 лет. Неудивительно, что Иран предпринял попытку помешать активному процессу сближения ключевых стран региона. К счастью, у него ничего не получилось.