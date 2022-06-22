Фархад Мамедов, автор haqqin.az 06:03

События 44-дневной войны, в ходе которой Азербайджан нанес тяжелое поражение Армении, убедили большинство военных аналитиков, что современные БПЛА станут в будущих войнах основной ударной силой. Однако боевые действия в Украине заставили экспертов переосмыслить этот вывод. По мнению экспертов, российско-украинское вооружённое противостояние доказывает, что значение беспилотников постепенно отходит на второй план, уступая ведущее место традиционным средствам ведения войны — бронетехнике и артиллерии. Отсюда главный вывод — в отличие от локальных вооруженных конфликтов, для обеспечения победы в крупномасштабных войнах одних беспилотников явно недостаточно.

Отметим, что в начале войны Украина однозначно превосходила Россию по числу и качеству БПЛА. По состоянию на начало марта 2022 года на вооружении ВСУ было около 6.000 тысяч различных типов беспилотников, в том числе, прославившие себя в 44-дневной войне в Карабахе турецкие «Байрактары». У России же в лучшем случае было лишь две тысячи БПЛА, в том числе, ограниченное количество ударных беспилотников. В первый месяц войны потери российской армии от ударов украинских БПЛА были весьма значительными. Однако последующий ввод России на поле боя резервов, боевой техники, а также адаптация средств ПВО к противостоянию беспилотникам минимизировали в итоге ударную роль «Байрактаров». Как пишет влиятельный американский журнал Foreign Policy со ссылкой на ряд официальных лиц и анонимных украинских военнослужащих, в ходе тяжелых боев на востоке страны ВСУ были вынуждены резко сократить количество ударных беспилотников, поскольку русские создали на Донбассе мощную систему ПВО. Foreign Policy пишет, что руководство ВСУ всерьез обеспокоено тем, что предоставленные США ударные беспилотники Grey Eagle могут стать жертвами заградительного огня российской ПВО над Донбассом. Кроме того, украинские ВВС, столкнувшиеся с нехваткой пилотируемой авиации, сократили количество вылетов до 20-30 в день.

В начале войны было известно, что Украина закупила десятки беспилотников «Байрактар-TB2», которые в первые недели уничтожали плохо защищенные с воздуха крупные российские военные колонны, продвигавшиеся вглубь страны. Но армия России довольно быстро, вернувшись к традиционной тактике, в рамках которой, используя подавляющее преимущество в боевой технике, а также артиллерии, включая реактивную, она вначале ведет непрерывный огонь по позициям украинской армии, затем при поддержке бронетехники занимает новые позиции, после чего продвигает артиллерию вперед и наносит новую серию ударов. Такая тактика позволяет российской армии хоть и медленно (порой по 2-3 километра в неделю), но, все-таки, продвигаться вперед. Противостоять такой тактике ВСУ на данный момент не в состоянии, поскольку их огневая мощь уступает оккупационной армии в десятки раз.

Этот дисбаланс украинская армия могла бы выровнять либо ударами с воздуха, либо за счет большего количества артиллерии и реактивных систем залпового огня. Но пока возможности ВСУ в обоих направлениях ограничены. В создавшейся ситуации украинцы не рискуют использовать на оккупированном Россией Донбассе оставшиеся БПЛА. Правда, в ходе 44-дневной войны в Карабахе, а также во время боевых действий на севере Сирии и в Ливии российские зенитно-ракетные комплексы типа «Панцирь С1», «Оса», «Бук» и «Тор» проигрывали «Байрактарам». Но сейчас (и это подтверждают независимые военные эксперты) Россия сумела построить на Донбассе многоступенчатую, эшелонированную систему ПВО с использованием большого количества ЗРК. Впрочем, это вовсе не означает, что роль беспилотников в войне в Украине сведена на нет. ВСУ используют «Байрактары» для нанесения высокоточных ударов по районам, где российская система ПВО организована слабее. Например, по объектам в Херсонской области.

В частности, накануне на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области России, который находится в 150 километрах от линии соприкосновения, было сбито несколько беспилотников, после чего возник сильный пожар. Как «Байрактар» смог преодолеть местную систему ПВО остается загадкой. По основной версии удар был нанесен диверсионно-разведывательной группой, проникшей на территорию России с малоразмерными ударными беспилотниками. Скорее всего, речь идет об американских беспилотниках-«смертниках» Switchblade, которые летают на 4-5 километров и имеют боевую часть весом порядка четырех килограммов. Понятно, что боеспособность этого типа БПЛА не идет ни в какое сравнение с «Байрактаром». Но беспилотники Switchblade, которыми вооружены украинские диверсионно-разведывательные группы, являются достаточно эффективным средством уничтожения баз ГСМ и боеприпасов. Значительно более серьезным оружием являются американские беспилотники Grey Eagle, которые США стали поставлять Украине. Grey Eagle позволяет поражать цели на любой глубине линии соприкосновения, в том числе, на территории Российской Федерации.

С другой стороны, если хотя бы один Grey Eagle будет подбит и упадет на территорию, подконтрольную России, то секретные военные технологии США попадут в руки россиян, чего в Пентагоне, естественно, никто не хочет. Украинцы также используют для обнаружения россиян и получения точных координат для артиллерийских ударов гражданские беспилотники, в том числе, квадрокоптеры китайского производства. Иными словами, роль беспилотников в плане разведки и корректировки артиллерийских ударов по-прежнему остается высокой. А какие БПЛА использует российская армия? В начале войны это были ударные беспилотники «Орион» (впервые они были применены в Сирии) для нанесения ограниченных ударов по позициям украинской армии, а также тактические разведывательные беспилотники «Орлан-10», с помощью которых корректировались удары артиллерии. Однако украинские истребители успешно справляются с ними при помощи зенитно-ракетных комплексов «Стингер» и других средств. По последним данным ВСУ, Россия на данный момент потеряла не меньше 620 беспилотников.