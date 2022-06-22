Российский военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Рязанской области. По данным очевидцев, он упал на открытом пространстве и загорелся. На борту находились девять человек.

В заявлении Минобороны РФ говорится, что военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области во время учебно-тренировочного полета. По данным ведомства, экипаж решил осуществить посадку на грунт из-за неисправности двигателя. Известно о четырех погибших.

В Минобороны РФ рассказали, что при соприкосновении с землей самолет частично разрушился. Пострадавших членов экипажа госпитализировали, их число не приводится. О погибших в пресс-релизе ведомства также ничего не говорится, отмечает «Коммерсант».

СМИ писали, что Ил-76 летел из Оренбурга в Белгород, а в Рязани приземлился на дозаправку. Самолет разбился в районе Михайловского шоссе. В результате крушения повреждены линии электропередач. Один из пострадавших находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.