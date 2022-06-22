Венгрия призвала к переговорам с Россией

При этом агентство уточняет, что он не является родственником главы правительства Венгрии Виктора Орбана.

«В конце концов, Европа окажется на стороне проигравших в этой войне из-за экономических проблем. Мы бы рекомендовали остановить процесс санкций», — отметил Балаж Орбан.

Он подчеркнул, что с увеличением числа санкций европейская экономика страдает все больше и больше. При этом Россия, несмотря на то, что это также наносит ей ущерб, «выживает», отметил венгерский политик.

По его словам, Евросоюз четыре месяца следовал тактике санкционного давления, добившись определенных успехов, однако продолжение обернется еще большим ущербом для самой Европы.

Венгрия не стала вместе с остальными странами ЕС вводить санкции против России, в частности, она не соглашалась на эмбарго энергоносителей. В итоге частичный запрет на импорт российской нефти вошел в шестой пакет санкций ЕС, однако из него были исключены поставки по нефтепроводу «Дружба», на чем настаивал Будапешт. По данным Reuters, ЕС сейчас обсуждает седьмой пакет ограничений против России, и рассматривает возможность включить в него золото. При этом неясно, будет ли это предполагать запрет на экспорт в Россию или импорт из нее.