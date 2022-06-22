У Турции появились сбрасывающие снаряды беспилотники

На вооружение сил безопасности Турции поступили первые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Boyga с функцией сброса снарядов.

Anadolu пишет, что тактические мини-БПЛА разработки компании STM благодаря усовершенствованному алгоритму сбрасывают боеприпасы точно в цель. БПЛА может эффективно применяться для борьбы с терроризмом и в условиях асимметричной войны.

Квадрокоптер может находиться в воздухе с боеприпасом в течение 30 минут. Максимальная высота полета Boyga - 1500 м, дальность действия - 5 км, вес - 15 кг.