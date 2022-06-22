В России военкомат забросали «коктейлями Молотова»

В Белгороде неизвестный мужчина попытался поджечь военкомат, бросив в здание два «коктейля Молотова». Возгорание было ликвидировано в течение нескольких минут, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошёл в ночь на 24 июня на Белгородском проспекте. Мужчина разбил окно на первом этаже военкомата и бросил внутрь две бутылки с зажигательной смесью. В результате загорелся стол в одном из кабинетов. Начавшийся пожар был потушен через несколько минут.

В конце мая и начале июня аналогичные случаи призошли в Подмосковье, Тульской области, Симферополе, Удмуртии и других регионах России.