Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян включен в Казахстане в один список с террористами. Об этом сообщает КазТАГ со ссылкой на информированный источник.

«Кеосаян почти сразу после того, как в СМИ прошло, что он будет включен в список «нежелательных», был включен в него. На границе сразу выставили по нему «красные флажки». В этом списке помимо Кеосаяна находятся террористы и прочие нежелательные в Казахстане элементы», - сказал агентству источник, знакомый с деталями процедуры.

По словам источника, о том, что Кеосаян включен в список нежелательных для въезда в Казахстан лиц, как и было обещано ранее на официальном уровне, публично не заявлялось в соответствии с действующими правилами. «На самом деле это довольно обширный список, в основном там террористы и прочие лица из схожей категории, и Кеосаян теперь тоже с ними. А о том, что он там в этом списке, официально и не скажут, это не предусмотрено нормами – власти же не будут каждого террориста, которого включили в этот список, поименно называть», - пояснил собеседник агентства.

КазТАГ напоминает, что ранее Кеосаян в одной из своих телепрограмм открыто выступил с угрозами в адрес Казахстана и оскорбительными выпадами. В МИД Казахстана 27 апреля, комментируя высказывания Кеосаяна, заявили о вероятности его включения в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан.