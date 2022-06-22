Франция продолжает импортировать российский газ

Импорт газа из России сократился, но продолжается, сообщила министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше в эфире телеканала BFMTV.

"Сегодня мы находимся в ситуации, при которой мы продолжаем импортировать российский газ, но в меньших количествах", - заявила она.

Министр отметила, что Франция теоретически могла бы обойтись без поставок из России, это зависит от поставок через Испанию, из Алжира и Норвегии. Вместе с тем, по ее словам, "это предполагает, что все танкеры для перевозки сжиженного метана приходят вовремя".