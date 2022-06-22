Главного спецслужбиста Украины могут уволить из-за провалов в работе

Президент Украины Владимир Зеленский хочет сменить главу Службы безопасности Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на четырех чиновников, близких к украинскому президенту, а также западного дипломата, который консультировал Киев по поводу необходимых в отношении СБУ реформ.

Сейчас должность занимает Иван Баканов. Один из собеседников Politico утверждает, что работой главы СБУ «крайне недовольны». «Нас не устраивают его управленческие [навыки], потому что теперь нужны навыки антикризисного управления, которых, как мы думаем, у него нет», - пояснил он.

«Зеленский хочет заменить своего приятеля детства, которого он привлек для руководства СБУ, на кого-то, кто более подходит на пост в военное время», - отметила Politico.

По словам источников газеты, озабоченность вызывает не только работа Баканова после вторжения России в Украину, но и решения, которые принимали высокопоставленные сотрудники СБУ. Они отметили, что их решения в первые часы и дни «могли стоить стране драгоценных территорий, в том числе стратегического города Херсона».

Высокопоставленный украинский чиновник рассказал изданию о том, что в начале военных действий руководители СБУ во многих регионах вели себя очень странно, убегали, а один из них даже поджег все здание СБУ в Чернигове, так как не было времени вывозить документы.