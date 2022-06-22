Днепропетровская и Николаевская области Украины под российскими ударами

Российские войска нанесли удары с реактивной системы залпового огня «Ураган» по Днепропетровской области, сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"...Враг снова ударил по Криворожскому району из «Ураганов». Попал по двум общинам – Гречаноподовской и Широковской". По словам главы ОВА, люди не пострадали, но в Широковской общине есть разрушения.

Кроме того, российские войска под утро вновь нанесли удары по Николаеву, сообщает РБК-Украина. "Утром российские войска обстреляли Николаев и пригород", - рассказали изданию очевидцы. По информации местных СМИ, утром город проснулся от громких взрывов. "Город находится под вражеским обстрелом. В социальных сетях пишут о запуске ракет со стороны моря", - пишет Новости-N.