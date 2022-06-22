Попавшую под санкции США яхту депутата Госдумы нашли в Дубае

98-метровая яхта Madame Gu депутата Госдумы и миллиардера Андрея Скоча стоимостью $156 млн, включенная в санкционный список США, пришвартована в порту Рашид в Дубае с 25 марта. Ее транспондер был отключен с начала марта, пишет Associated Press (AP).

Как отмечает издание, этот случай показывает, как российские олигархи прячут свои активы в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) несмотря на западные санкции.

Ранее яхта была зарегистрирована на Каймановых островах и стояла в порту под флагом ОАЭ. Согласно спутниковым снимкам, с 25 марта она находится в Дубае, при этом транспондер для отслеживания ее местоположения был отключен еще 6 марта. С начала войны России против Украины ограничения против Скоча ввели Евросоюз, Великобритания и другие страны. В июне США отдельно внесли яхту депутата Madame Gu в санкционный список.