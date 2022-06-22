Исход иностранцев из АФФА: сначала попрощались с сербом, а теперь и с австрийцем

АФФА не будет продлевать контракт с главой Судейского комитета Фритцом Штухликом. Соглашение с австрийцем, проработавшим в Азербайджане около четырех лет, завершается 30 июня.

«Очень приятно видеть позитивные изменения в судействе и особенно в вопросе делегатов матчей, - заявил Штухлик напоследок. – Положительная динамика заметна не только в Премьер-лиге и Первом дивизионе, но и в чемпионате молодежных команд, в футзале, в любительских соревнованиях. В этом большая роль моих коллег по Судейскому комитету, тренеров по физподготовке и, конечно же, функционеров АФФА. Но независимо от успехов, которых мы добились вместе, благодарю всю футбольную семью Азербайджана. Время, проведенное здесь, я никогда не забуду».

Штухлик стал не первым иностранцем, с которым за последнее время попрощалась АФФА. Ранее было объявлено о завершении трудовых отношений с главным тренером молодежной (U-21) сборной Азербайджана Миланом Обрадовичем.

Стоит также добавить, что контракт главного тренера основной сборной страны Джанни Де Бьязи завершится в октябре этого года, после двух оставшихся в Лиге наций матчей.