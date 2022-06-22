В Молдове арестовали имущество Игоря Додона

Прокуратура Молдовы наложила арест на имущество экс-президента страны Игоря Додона и его семьи. Об этом Додон сообщил журналистам, ожидавшим его у здания прокуратуры, куда, как он пояснил, его вызвали для того, чтобы сообщить об аресте имущества.

"Не могу сообщить подробности. Я подписал документ, что не буду вам ничего говорить об этом. Это все шоу, хотят сделать мыльную оперу и каждый день делать телепередачу о деле Додона", - цитирует его Deutsche Welle.

Как заверил Додон, "уголовное дело сфабриковано, у них нет достаточных и убедительных доказательств". По словам экс-президента, прокуроры "пытаются перевести дело в публичную плоскость, чтобы впечатлить граждан искаженными цифрами и деталями". "У данного уголовного дела политическая подоплека. Один из элементов этого пропагандистского спектакля - арест ряда объектов имущества, в том числе тех активов, которые мне не принадлежат или находятся в залоге у банков", - указал Додон и пообещал, что к понедельнику представит "дополнительную информацию о совместно срежиссированных властями и прокуратурой шоу".