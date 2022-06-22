В рамках проекта «Цифровой Шелковый Путь» создано совместное предприятие

11:00

Компания AzerTelecom продолжает реализацию оптоволоконного инфраструктурного проекта «Цифровой Шелковый Путь» (Digital Silk Way), соединяющего Европу с Азией через Азербайджан. В рамках масштабного проекта «Цифровой Шелковый Путь», состоящего из европейского, азербайджанского и азиатского сегментов, также осуществляется проект «Транскаспийской оптоволоконной кабельной линии» по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном. Операторами данного азиатского сегмента проекта – AzerTelecom с азербайджанской и Transtelecom с казахстанской стороны – создано совместное предприятие Caspian Fiber Optic Company для осуществления работ по строительству и эксплуатации «Транскаспийской оптоволоконной кабельной линии».

В рамках реализации проекта международными консалтинговыми компаниями уже проведено предварительное техническое исследование морского дна, разработаны технические требования проекта и завершен тендерный процесс по выбору поставщика. Определены схема кабельных маршрутов и расположение кабельных станций вдоль побережья Азербайджана и Казахстана. Строительство планируется завершить в ближайшие два года. Реализация подводной кабельной системы осуществляется в соответствии с межправительственным соглашением. Длина Транскаспийской оптоволоконной кабельной линии по дну моря составит 380 км, а скорость передачи информации свыше 16 терабит/с. Также в ускоренном темпе ведется работа над азербайджанской частью проекта «Цифровой Шелковый Путь», который соединит азиатский сегмент с Европой. Компания AzerTelecom в сотрудничестве с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» реализует строительство оптоволоконной кабельной линии внутри страны в южном, северном и западном направлениях вдоль железных дорог. Доставлены оптоволоконные кабели и другие технические оборудования, необходимые для реализации проекта. В рамках прокладки кабельной сети общей протяженностью более 1000 км уже завершено строительство 110 км (более 10%). Работы планируется завершить в середине 2023 года.