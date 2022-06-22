В рамках проекта «Цифровой Шелковый Путь» создано совместное предприятие
Компания AzerTelecom продолжает реализацию оптоволоконного инфраструктурного проекта «Цифровой Шелковый Путь» (Digital Silk Way), соединяющего Европу с Азией через Азербайджан.
В рамках масштабного проекта «Цифровой Шелковый Путь», состоящего из европейского, азербайджанского и азиатского сегментов, также осуществляется проект «Транскаспийской оптоволоконной кабельной линии» по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном. Операторами данного азиатского сегмента проекта – AzerTelecom с азербайджанской и Transtelecom с казахстанской стороны – создано совместное предприятие Caspian Fiber Optic Company для осуществления работ по строительству и эксплуатации «Транскаспийской оптоволоконной кабельной линии».
В рамках реализации проекта международными консалтинговыми компаниями уже проведено предварительное техническое исследование морского дна, разработаны технические требования проекта и завершен тендерный процесс по выбору поставщика. Определены схема кабельных маршрутов и расположение кабельных станций вдоль побережья Азербайджана и Казахстана. Строительство планируется завершить в ближайшие два года. Реализация подводной кабельной системы осуществляется в соответствии с межправительственным соглашением. Длина Транскаспийской оптоволоконной кабельной линии по дну моря составит 380 км, а скорость передачи информации свыше 16 терабит/с.
Также в ускоренном темпе ведется работа над азербайджанской частью проекта «Цифровой Шелковый Путь», который соединит азиатский сегмент с Европой. Компания AzerTelecom в сотрудничестве с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» реализует строительство оптоволоконной кабельной линии внутри страны в южном, северном и западном направлениях вдоль железных дорог. Доставлены оптоволоконные кабели и другие технические оборудования, необходимые для реализации проекта. В рамках прокладки кабельной сети общей протяженностью более 1000 км уже завершено строительство 110 км (более 10%). Работы планируется завершить в середине 2023 года.
На разных этапах реализации проекта «Цифровой Шелковый Путь» были привлечены влиятельные международные консалтинговые компании, такие как Detecon Consulting, DLA Piper, Axiom, PwC и другие.
Реализация проекта внесет вклад в дальнейшее развитие международного имиджа нашей страны, бизнес-среды, экономических показателей и позиций в международных рейтингах. Проект также позволит осуществить передачу мультитерабитных данных между Азией и Европой через Азербайджан.
В 2020 году на форуме Global Strategic Infrastructure Leadership Forum в США проект был выбран в качестве одного из пяти лучших стратегических инфраструктурных проектов Азии.
Компания AzerTelecom является ведущим оптовым телекоммуникационным оператором в Азербайджане и входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding.