Игорь Стрелков: «России не поможет захват даже 10 Северодонецков»

Говоря о ситуации на российско-украинском фронте, Гиркин заявил, что взятие крупного украинского города не принесет России победу в войне.

Отставной полковник ФСБ, бывший командующий сепаратистами Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) обрушился с критикой на военно-политическое руководство России в контексте боев за Северодонецк Луганской области.

"Никакими тактическими победами войны не выигрываются. Можно взять еще десять Северодонецков, но война от этого выиграна не будет. Для выигрыша в войне надо разгромить Вооруженные силы противника, лишить их способности к сопротивлению. А штурмовать крепость за крепостью — это ничего не даст. Кроме огромных потерь с обеих сторон", — считает Гиркин.

Он заявил, что, несмотря на свое убеждение, надо как можно больше и эффективнее "уничтожать вэсэушников", стоит не забывать, что россияне "убивают своих братьев и на самом деле идет гражданская война".

Гиркин добавил, что затяжную войну с Украиной Россия проиграет: "Чем больше с ними будут церемониться, тем больше шансов, что мы эту войну выиграть не сможем". В течение этого периода экономика России будет ухудшаться. "Рано или поздно", отметил Гиркин, сдерживаемые российским руководством инфляция, падение производства и так дальше произойдет.

Гиркин также испугался начала применения украинскими воинами современных американских систем залпового огня Himars. Он прогнозирует, что вчера был последний день тишины".

"Прошел последний день "тишины". С сегодняшнего дня Украина будет атаковать американскими РСЗО Himars, которые являются тактическим оружием. С определенным типом ракет дистанция атаки может достигать 500 км. Официально в Украину прибыли ракеты, которые могут лететь 80 км", - написал Гиркин.

Очевидно, Гиркин намекает на ухудшение положения российских оккупантов, ведь отмечает, что до сих пор Украина имела оружие советского образца, в частности "Точка У" и "Град".

"Теперь совсем другой тип вооружения", - добавил он.