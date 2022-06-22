Информация о том, что Вооруженные силы Украины якобы зашли в оккупированный российскими войсками Херсон, не соответствует действительности. УНИАН сообщает, что об этом заявил советник главы областной военной администрации Сергей Хлань, комментируя распространенное днем в пятницу резонансное видео.

"В СМИ появилось видео, где наши ВСУ входят в Херсон. Хотел бы сказать, что это так, но, к сожалению, пока такого нет. Только объективная информация поможет принимать правильные решения. Поэтому не будем распространять фейки. Все мы ждем наши Вооруженные силы и контрнаступление. Это обязательно произойдет, поверьте", - написал он на странице в Facebook.

Хлань подтвердил, что ВСУ действительно имеют тактический успех в продвижении к Херсону, что дает второе дыхание и веру в освобождение города его жителям.