Таким образом, после двух дней соревнований у Азербайджана 3 золота, 1 серебро и 4 бронзы.

Сегодня азербайджанская дзюдоистка Фидан Ализаде вышла в финал в весовой категории до 57 кг. Она поочередно победила соперниц из Австрии, Боснии и Герцеговины, Словении и Латвии. В финале ее соперницей будет представительница Венгрии.

За бронзу поборются Абиль Юсубов (66 кг), Ниджат Нагиев (66 кг) и Али Гаджизаде (73 кг).

Напомним, вчера наши спортсмены завоевали два золота, серебро и бронзу. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Шахин Оруджзаде (55 кг) и Низами Имранов (60 кг). Серебряная медаль у Айдан Велиевой (48 кг). А бронзовым призером стал Магомед Мамишов (50 кг).