Азербайджанская дзюдоистка стала чемпионкой Европы ДОПОЛНЕНО
Фидан Ализаде завоевала золото, победив в финале венгерку Инез Богнар.
Абиль Юсубов (66 кг), Ниджат Нагиев (66 кг) и Али Гаджизаде (73 кг) стали бронзовыми призерами.
Таким образом, после двух дней соревнований у Азербайджана 3 золота, 1 серебро и 4 бронзы.
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В хорватском городе Пореч продолжается юношеский чемпионат Европы по дзюдо.
Сегодня азербайджанская дзюдоистка Фидан Ализаде вышла в финал в весовой категории до 57 кг. Она поочередно победила соперниц из Австрии, Боснии и Герцеговины, Словении и Латвии. В финале ее соперницей будет представительница Венгрии.
За бронзу поборются Абиль Юсубов (66 кг), Ниджат Нагиев (66 кг) и Али Гаджизаде (73 кг).
Напомним, вчера наши спортсмены завоевали два золота, серебро и бронзу. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Шахин Оруджзаде (55 кг) и Низами Имранов (60 кг). Серебряная медаль у Айдан Велиевой (48 кг). А бронзовым призером стал Магомед Мамишов (50 кг).