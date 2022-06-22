Эрдоган: лесной пожар в Мармарисе почти взят под контроль

"Мы совершили облет территории. Пожар в значительной степени взят под контроль", - сказал Эрдоган, слова которого приводит ТАСС.

Лесной пожар в районе турецкого курорта Мармарис на побережье Эгейского моря в значительной степени взят под контроль, сообщил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, совершивший вторую за последние дни поездку в регион.

По его словам, жертв в результате пожара нет. Из района пожара в целях безопасности были эвакуированы 435 человек, значительная их часть уже вернулась в свои дома, добавил турецкий президент. Эрдоган также сообщил, что в тушении пожара задействована группировка из 61 самолета и вертолета. На земле огонь тушат почти 4,6 тыс. человек, 1,2 тыс. единиц техники, в том числе специальной.

В то же время департамент ЧС Турции предупредил о сильном ветре в пятницу в районе курорта и призвал местных жителей к бдительности. Порывы ветра могут достигать 40-60 км/час.

Отметим, что в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, с целью недопущения более масштабных лесных пожаров и оказания помощи в их тушении в Турцию был отправлен самолет-амфибия BE-200CS. Самолет уже приступил к тушению пожаров в провинции Мугла.