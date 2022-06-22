Начальник отдела планирования французской армии: «События в Карабахе преподали нам много уроков»

В последнее время французские военные сосредоточились на своем перевооружении. Этот процесс ускорился в контексте событий в Украине и Азербайджане. Министерство обороны Франции теперь рассчитывает закупить боеприпасы AeroVironment Switchblade в ближайшие месяцы.

Полковник Арно Гужон, начальник отдела планирования французской армии, сообщил об этом журналистам на выставке Eurosatory на прошлой неделе.

Во вторник Министерство обороны Франции подтвердило в электронном письме изданию Defense News, что страна подает заявку на покупку дистанционно управляемых боеприпасов Switchblade.