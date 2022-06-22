Начальник отдела планирования французской армии: «События в Карабахе преподали нам много уроков»
В последнее время французские военные сосредоточились на своем перевооружении. Этот процесс ускорился в контексте событий в Украине и Азербайджане. Министерство обороны Франции теперь рассчитывает закупить боеприпасы AeroVironment Switchblade в ближайшие месяцы.
Полковник Арно Гужон, начальник отдела планирования французской армии, сообщил об этом журналистам на выставке Eurosatory на прошлой неделе.
Во вторник Министерство обороны Франции подтвердило в электронном письме изданию Defense News, что страна подает заявку на покупку дистанционно управляемых боеприпасов Switchblade.
Военные считают, что их приобретение значительно повысит оперативные возможности вооруженных сил страны. Ранее Пентагон объявил о планах предоставить Украине боеприпасы Switchblade в рамках военной помощи. Франция также проявила интерес к этим боеприпасам.
В настоящее время французские военные изучают возможность использования этих боеприпасов, что должно быть связано с их стоимостью. Французских военных больше всего интересует дальность и автономность боеприпасов. Полковник Гужон отметил, что в конфликте между Арменией и Азербайджаном вышибные боеприпасы использовались обеими сторонами. События в Карабахе преподали нам много уроков о том, как использовать оружие с этим боеприпасом.
Бюро по сотрудничеству в области безопасности и обороны Государственного департамента США также решило не комментировать любые потенциальные или предполагаемые поставки оружия до тех пор, пока Конгресс США не уведомит его об этом. Аналогичным образом, компания AeroVironment не давала комментариев СМИ, но, тем не менее, отметила некоторый интерес военных к этому боеприпасу.